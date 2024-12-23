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Щукин Федор Макарович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Щукин Федор Макарович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
612-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.05.1804
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
21.05.1804
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1025, лист: 197
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Щукин Федор Макарович
Отец - Щукин Макар Степанович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Коняхина Анисия Степановна, казацкая женка (с. Вышняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Тихонов Ерофей Тарасович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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