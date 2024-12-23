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Данилова Анна Кирилловна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Данилова Анна Кирилловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
608-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.02.1804
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
03.02.1804
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1025, лист: 196
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Данилова Анна Кирилловна
Отец - Данилов Кирилл Федорович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Данилова Евдокия Лаврентьевна, казацкая женка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Лука Степанович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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