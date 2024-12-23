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Фролов Кузьма Антонович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Фролов Кузьма Антонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
600-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.10.1808
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
01.10.1808
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1027, лист: 86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Фролов Роман Кузьмич
Отец - Фролов Кузьма Антонович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Постников Фома Федорович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Тихонова Марфа Трифоновна, казацкая женка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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