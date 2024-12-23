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Борис Афанасьевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Борис Афанасьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
594-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.07.1808
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
крестьянин купца Никиты Иноземцева
Нас. пункт приписки
г. Мценск, Мценский у., Орловская губ.
Дата крещения
08.07.1808
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1027, лист: 85
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Забелина Марфа Сафроновна
Отец - Забелин Сафрон Иванович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Борис Афанасьевич, крестьянин купца Никиты Иноземцева (г. Мценск, Мценский у., Орловская губ.)
Воспр. - Пелагея Васильевна, вдова дьякона (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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