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Козлов Денис Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Козлов Денис Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
589-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.03.1808
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
26.03.1808
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1027, лист: 85
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Козлов Гавриил Денисович
Отец - Козлов Денис Сергеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Щукин Василий Савельевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Щукина Екатерина Борисовна, казацкая девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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