Тихонов Кирилл Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Кирилл Ерофеевич

Тихонов Кирилл Ерофеевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Тихонов Кирилл Ерофеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
588-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.03.1808
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
25.03.1808
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1027, лист: 84
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Козлова Матрона Афиногеновна
Отец - Козлов Афиноген Макеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Тихонов Кирилл Ерофеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Щукина Гликерия Тарасовна, казацкая девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.