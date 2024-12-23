Данилов Малафей Мартынович
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Данилов Малафей Мартынович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 585-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 12.03.1808
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- казак
- Нас. пункт приписки
- с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 19.03.1808
- Священнослужители
- священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1027, лист: 84
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Данилова Дарья Малафеевна
Отец - Данилов Малафей Мартынович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Забелин Яков Дмитриевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Постникова Евдокия Фоминична, казацкая женка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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