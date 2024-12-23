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Данилова Дарья Малафеевна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Данилова Дарья Малафеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
585-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.03.1808
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
19.03.1808
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1027, лист: 84
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Данилова Дарья Малафеевна
Отец - Данилов Малафей Мартынович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Забелин Яков Дмитриевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Постникова Евдокия Фоминична, казацкая женка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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