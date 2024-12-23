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Сыромятникова Степанида Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Сыромятникова Степанида Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
580-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.12.1811
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
мещанская жена
Нас. пункт приписки
г. Новосиль, Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
18.12.1811
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1029, лист: 82
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Фролова Ульяна Петровна
Отец - Фролов Петр Кириллович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Сыромятникова Степанида Сергеевна, мещанская жена (г. Новосиль, Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Тихонов Ефрем Ерофеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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