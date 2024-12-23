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Коренев Василий Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Коренев Василий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
574-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.10.1811
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
23.10.1811
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1029, лист: 82
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Фролова Прасковья Семеновна
Отец - Фролов Семен Владимирович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - забелина Дарья Филипповна, казачка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Коренев Василий Петрович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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