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забелина Евдокия Кирилловна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
забелина Евдокия Кирилловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
570-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.10.1811
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая девка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
22.10.1811
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1029, лист: 81
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Забелина Анастасия Степановна
Отец - Забелин Степан Кириллович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - забелина Евдокия Кирилловна, казацкая девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Фролов Гавриил Потапович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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