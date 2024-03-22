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Марина Лукьянова

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Марина Лукьянова
Тип записи
о рождении
Номер записи
397-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.05.1878
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Крапивенский
Место прихода
Камынино
Нас. пункт приписки
д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
Дата крещения
23.05.1878
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.2869, лист: 278
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Федосья Петрова
Отец - Петр Гаврилов, временно обязанный крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Мать - Марина Лукьянова (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Анна Гордеева, крестьянская жена (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Матвей Дмитриев, временно обязанный крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж восприемника № 2, Иван Егоров, временно обязанный крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Рычко

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