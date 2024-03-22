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Мария Павлова

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Мария Павлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
382-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.10.1876
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Крапивенский
Место прихода
Камынино
Нас. пункт приписки
д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.2724
Полная запись МК
Счёт родившихся: ? муж
Урожд. - Дмитрий Трофимов
Отец - Трофим Федоров, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Мать - Мария Павлова (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Рычко

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