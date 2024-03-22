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Татьяна Григорьева

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Татьяна Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
366-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.04.1875
Место прихода
Москва
Нас. пункт приписки
с. Ростокино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ (Москва), ф.203, оп.780, д.1217, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: ? жен
Урожд. - Александра
Мать - Наталья Федорова, солдатка
Воспр. - Антон Васильев (д. Белкино, Воронцовская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Татьяна Григорьева (с. Ростокино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Рычко

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