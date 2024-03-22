Александра
Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
- ФИО
- Александра
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 366-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 20.04.1875
- Место прихода
- Москва
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМ (Москва), ф.203, оп.780, д.1217, лист: 55
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: ? жен
Урожд. - Александра
Мать - Наталья Федорова, солдатка
Воспр. - Антон Васильев (д. Белкино, Воронцовская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Татьяна Григорьева (с. Ростокино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
- Примечание / Дополнительно
- незаконнорожденная
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Рычко
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