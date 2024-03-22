Наталья Федорова
Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
- ФИО
- Наталья Федорова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 350-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 11.09.1873
- Место прихода
- Москва
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМ (Москва), ф.203, оп.780, д.1201, лист: 190
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: ? муж
Урожд. - Никита
Мать - Наталья Федорова, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Илья Никитин, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Наталья Семенова, крестьянка (сл. Старострелецкая, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
- Примечание / Дополнительно
- незаконнорожденный
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