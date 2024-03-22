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Наталья Федорова

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Наталья Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
350-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.09.1873
Место прихода
Москва
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ (Москва), ф.203, оп.780, д.1201, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: ? муж
Урожд. - Никита
Мать - Наталья Федорова, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Илья Никитин, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Наталья Семенова, крестьянка (сл. Старострелецкая, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Рычко

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