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Фадей Никитин

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Фадей Никитин
Тип записи
о рождении
Номер записи
319-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.10.1870
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Крапивенский
Место прихода
Камынино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1005
Полная запись МК
Счёт родившихся: ? муж
Урожд. - Дмитрий Фадеев
Отец - Фадей Никитин, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Мать - Агрипина Мартинова (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Рычко

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