Анна Сергеева
Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
- ФИО
- Анна Сергеева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 297-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 01.09.1868
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Крапивенский
- Место прихода
- Камынино
- Нас. пункт приписки
- д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.998
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: ? жен
Урожд. - Анна Сергеева
Отец - Сергей Родионов, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Мать - Наталья Иванова (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Натальей Рычко
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