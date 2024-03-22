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Варвара Стефанова

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Варвара Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
287-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.03.1867
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Крапивенский
Место прихода
Камынино
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.995
Полная запись МК
Счёт родившихся: ? жен
Урожд. - Дарья Николаева
Отец - Николай Андреев
Мать - Варвара Стефанова
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Рычко

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