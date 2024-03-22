Дарья Николаева
Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
- ФИО
- Дарья Николаева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 287-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 07.03.1867
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Крапивенский
- Место прихода
- Камынино
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.995
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: ? жен
Урожд. - Дарья Николаева
Отец - Николай Андреев
Мать - Варвара Стефанова
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- Индексация данных проведена Натальей Рычко
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