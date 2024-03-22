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Анастасия Федорова

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Анастасия Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
279-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.09.1865
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Крапивенский
Место прихода
Камынино
Нас. пункт приписки
д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.990
Полная запись МК
Счёт родившихся: ? муж
Урожд. - Андрей Семенов
Отец - Семен Родионов, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Мать - Анастасия Федорова (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
в 1892 году в МГ в Московском уезде у него родилась дочь Главархив Москвы, Фонд №203, опись №777, ед. хр. 87, стр. 118
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Индексация данных проведена Натальей Рычко

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