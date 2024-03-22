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Варвара Малофеева

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Варвара Малофеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
270-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.10.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Крапивенский
Место прихода
Камынино
Нас. пункт приписки
д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
Дата крещения
20.10.1864
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.988, лист: 81
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Яков Лукьянов
Отец - Лукьян Владимиров, временно обязанный крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Мать - Варвара Малофеева (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Илья Матвеев, временно обязанный крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мавра Тимофеева, крестьянская жена (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж восприемника № 2, Тимофей Иванов, временно обязанный крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Рычко

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