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Татьяна Тимофеева

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Татьяна Тимофеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
244-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.10.1860
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Крапивенский
Место прихода
Камынино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
Дата крещения
08.10.1860
Священнослужители
священник Тихомиров Иван Дмитриев , дьякон Сергиевский Емельян Сергеев, псаломщик Соколов Капитон Дормидонтов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.976, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: ? муж
Урожд. - Лукьян Лукин
Отец - Лука Владимиров, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Мать - Варвара Малофеева (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Илья, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Татьяна Тимофеева, крестьянская жена (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж восприемника №2, Тимофей Иванов, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
В МК имя отца Лукьян
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Рычко

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