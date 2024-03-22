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Параскева Иванова

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Параскева Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
237-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.01.1859
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Крапивенский
Место прихода
Камынино
Статус персоны
солдатка
Нас. пункт приписки
д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.973
Полная запись МК
Счёт родившихся: ? муж
Урожд. - Федор Григорьев
Отец - Григорий Петров, уволенный по билету солдат (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Мать - Пелагея Алексеева (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Даниил Антонов, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Параскева Иванова, солдатка (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Рычко

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