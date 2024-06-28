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Устюгов Семен Афанасьев

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Устюгов Семен Афанасьев
Тип записи
о смерти
Номер записи
33-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
09.11.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Василий Циркулинский , дьячок Стефан Будрин
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 16об
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 муж
Умерш. - Устюгов Петр Семенов, крестьянский сын (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Устюгов Семен Афанасьев, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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