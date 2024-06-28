Устюгов Стефан Яковлев
Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
- ФИО
- Устюгов Стефан Яковлев
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 22-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 30.07.1838
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Белокатай
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата смерти
- 30.07.1838
- Возраст (лет)
- 3
- Причина смерти
- от младенческой
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Василий Циркулинский , дьячок Стефан Будрин
- Архивный код
- НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 15об
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 6 муж
Умерш. - Устюгов Стефан Яковлев, крестьянский сын (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Устюгов Яков Гаврилов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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- Индексация данных проведена Ольгой Неволиной
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