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Дремин Лука Ефимов

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Дремин Лука Ефимов
Тип записи
о смерти
Номер записи
21-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
29.07.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Василий Циркулинский , дьячок Стефан Будрин
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 15об
Полная запись МК
Счёт умерших: 16 жен
Умерш. - Дремина Мария Лукина, крестьянская дочь (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Дремин Лука Ефимов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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