Ширяев Илья Романов
Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
- ФИО
- Ширяев Илья Романов
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 12-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 11.06.1838
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Белокатай
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Василий Циркулинский , дьячок Стефан Будрин
- Архивный код
- НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 15об
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 4 муж
Умерш. - Ширяев Михаил Ильин, крестьянский сын (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Ширяев Илья Романов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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- Индексация данных проведена Ольгой Неволиной
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