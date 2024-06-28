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Ковина Екатерина Потапова

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Ковина Екатерина Потапова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
07-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.05.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
24.05.1838
Возраст (лет)
66
Причина смерти
от горячки
Священнослужители
Исповедывал: священник Василий Циркулинский; Совершал погребение: священник Василий Циркулинский , дьячок Стефан Будрин
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 15
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Ковина Екатерина Потапова, крестьянская вдова (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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