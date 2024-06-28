Волков Самуил Михайлов
Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
- ФИО
- Волков Самуил Михайлов
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 04-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 03.11.1838
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Белокатай
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата брака
- 03.11.1838
- Священнослужители
- священник Василий Циркулинский
- Архивный код
- НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 14об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Волков Федор Михайлов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Лягаева Афимья Иванова, крестьянская девица (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лягаев Иван Тимофеев, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Плечев Фотей Гаврилов, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Волков Самуил Михайлов, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Волков Семен Самуилов, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Устиньин Иван, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
- Комментарий наборщика
- Брачный обыск (в том же деле): 1838 года ноября 3го числа Оренбургской губернии Троицкого уезда деревни Белокатайской крестьянин Фотей Гаврилов Клячев бывший тысяцим при браке той же деревни у крестьянина Феодора Волкова желающего сочетаться законным браком с показанной деревни с дочерью крестьянина Ивана Лягаева с девицей Афимьей Ивановой тысяцкой Клячев с поезжане упомянутой деревни с крестьянами с Самуилом Михайловым Волковым с Семеном Волковым и Иваном Устиньиным дали сей обыск села Белокатая священнику Василью Циркулинскому и дьячку Стефану Будрину за свидетельством письменным в том что упомянутые желающие сочетаются браком родства как плотского, так и духовного нет, вредной скорби и других телесных касающихся до супружеской должности недостатков не имеют. А ежели тысяцкий с поезжаны что либо из вышеписанного показал несправедливо и после откроется то недоводя вышереченных священноцерковнослужителей до суждения должен с ними ответствовать в чем мы все и подписываемся. К сему обыску вместо крестьян бывших поезжанами при сем браке Самуйлы и Семена Волковых и Фотея Пьячева по неумению их грамоте по личной просьбе руку приложил крестьян Макар Тырлов
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Неволиной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.