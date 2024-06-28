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Лягаева Афимья Иванова

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Лягаева Афимья Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
04-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.11.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
03.11.1838
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 14об
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Волков Федор Михайлов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Лягаева Афимья Иванова, крестьянская девица (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лягаев Иван Тимофеев, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Плечев Фотей Гаврилов, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Волков Самуил Михайлов, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Волков Семен Самуилов, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Устиньин Иван, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
Брачный обыск (в том же деле): 1838 года ноября 3го числа Оренбургской губернии Троицкого уезда деревни Белокатайской крестьянин Фотей Гаврилов Клячев бывший тысяцим при браке той же деревни у крестьянина Феодора Волкова желающего сочетаться законным браком с показанной деревни с дочерью крестьянина Ивана Лягаева с девицей Афимьей Ивановой тысяцкой Клячев с поезжане упомянутой деревни с крестьянами с Самуилом Михайловым Волковым с Семеном Волковым и Иваном Устиньиным дали сей обыск села Белокатая священнику Василью Циркулинскому и дьячку Стефану Будрину за свидетельством письменным в том что упомянутые желающие сочетаются браком родства как плотского, так и духовного нет, вредной скорби и других телесных касающихся до супружеской должности недостатков не имеют. А ежели тысяцкий с поезжаны что либо из вышеписанного показал несправедливо и после откроется то недоводя вышереченных священноцерковнослужителей до суждения должен с ними ответствовать в чем мы все и подписываемся. К сему обыску вместо крестьян бывших поезжанами при сем браке Самуйлы и Семена Волковых и Фотея Пьячева по неумению их грамоте по личной просьбе руку приложил крестьян Макар Тырлов
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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