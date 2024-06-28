Едриев Софон Романов
Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
- ФИО
- Едриев Софон Романов
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 03-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 24.07.1838
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Белокатай
- Дата брака
- 24.07.1838
- Священнослужители
- священник Василий Циркулинский
- Архивный код
- НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 14
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Саламатов Кирилл Евдокимов, крестьянский сын (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Везовикова Анна Стефанова, крестьянская девица (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Везовиков Стефан Семенов, крестьянин (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Везовиков Василей Филатов, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Саламатов Кондратий, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Везовиков Стефан Васильев
Свидетель невесты №2 - Едриев Софон Романов
- Комментарий наборщика
- Брачный обыск (в том же деле): 1838 года мая 23го дня Оренбургской губернии Троицкого уезда селца Белокатайского государственный крестьянин Василий Феофилактов Везовиков бывший тысяцим при браке онаго ж селца у крестьянского сына Кириллы Евдокимова Саламатова желающего сочетаться законным браком деревни Белокатайской с дочерью крестьянина Стефана Везовикова девицей Анной Стефановой тысяцкой с поезжане сего ж села с крестьянами с Ильей Саламатовым с Андреем Саламатовым дали сей обыск селца нашего священнику Василью Циркулинскому и дьячку Стефану Будрину за свидетельством письменным в том что жених и невеста вступают в брак по воле евоих родителей и по взаимному своему согласию а не принуждению, оба 1м браком, между собой родства как плотского, так и духовного не имеют, вредной скорби и других телесных касающихся до супружеской должности недостатков не имеют. А ежели тысяцкий с поезжаны что либо из вышеписанного показал несправедливо и после откроется то недоводя вышереченных священноцерковнослужителей до суждения должен с ними ответствовать в чем мы все и подписываемся. К сему обыску вместо крестьян бывших поезжанами при сем браке Василья Везовикова Ильи Лукоянова и Андрея Карпова (?) Саламатовых по неумению их грамоте по личной просьбе руку приложил крестьян Макар Тырлов
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- Индексация данных проведена Ольгой Неволиной
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