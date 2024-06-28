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Везовикова Анна Стефанова

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Везовикова Анна Стефанова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
03-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
24.07.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
24.07.1838
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 14
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Саламатов Кирилл Евдокимов, крестьянский сын (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Везовикова Анна Стефанова, крестьянская девица (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Везовиков Стефан Семенов, крестьянин (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Везовиков Василей Филатов, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Саламатов Кондратий, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Везовиков Стефан Васильев
Свидетель невесты №2 - Едриев Софон Романов
Комментарий наборщика
Брачный обыск (в том же деле): 1838 года мая 23го дня Оренбургской губернии Троицкого уезда селца Белокатайского государственный крестьянин Василий Феофилактов Везовиков бывший тысяцим при браке онаго ж селца у крестьянского сына Кириллы Евдокимова Саламатова желающего сочетаться законным браком деревни Белокатайской с дочерью крестьянина Стефана Везовикова девицей Анной Стефановой тысяцкой с поезжане сего ж села с крестьянами с Ильей Саламатовым с Андреем Саламатовым дали сей обыск селца нашего священнику Василью Циркулинскому и дьячку Стефану Будрину за свидетельством письменным в том что жених и невеста вступают в брак по воле евоих родителей и по взаимному своему согласию а не принуждению, оба 1м браком, между собой родства как плотского, так и духовного не имеют, вредной скорби и других телесных касающихся до супружеской должности недостатков не имеют. А ежели тысяцкий с поезжаны что либо из вышеписанного показал несправедливо и после откроется то недоводя вышереченных священноцерковнослужителей до суждения должен с ними ответствовать в чем мы все и подписываемся. К сему обыску вместо крестьян бывших поезжанами при сем браке Василья Везовикова Ильи Лукоянова и Андрея Карпова (?) Саламатовых по неумению их грамоте по личной просьбе руку приложил крестьян Макар Тырлов
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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