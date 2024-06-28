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Пономарев Емельян Прокопьев

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Пономарев Емельян Прокопьев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
02-б
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
23.05.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
слобода Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
23.05.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 14
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Немкин Ларион Трофимов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Пономарева Парасковья Осипова, крестьянская вдова (слобода Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Дятлев Герасим Никифоров, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ужегов Марк Стефанов, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дятлев Ефим Герасимов
Свидетель невесты №2 - Дремин Лука Ефимов
Упомянутый в записи - муж невесты, Пономарев Емельян Прокопьев, крестьянин (слобода Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: первый муж невесты "умер 1834 года октября месяца"
Примечание / Дополнительно
первый муж невесты "умер 1834 года октября месяца"
Комментарий наборщика
Брачный обыск (в том же деле): 1838 года мая 23го дня Оренбургской губернии Троицкого уезда селца Белокатайского государственный крестьянин Трофимоф Дятлев бывший тысяцим при браке онаго ж селца у крестьянина Лариона Трофимова Немкина желающего сочетаться законным браком села Ямашева со вдовою крестьянской женой Прасковьей Осиповой тысяцкой с поезжане сего ж сельца с крестьянами с Марком Ужеговым с Ефимом Герасимовым Дятлевым и Лукой Ефимовым Дреминым дали сей обыск селца нашего священнику Василью Циркулинскому и дьячку Стефану Будрину за свидетельством письменным в том что жених и невеста вступают в брак по воле евоих родителей и по взаимному своему согласию а не принуждению, оба 2м браком, от роду жених по ревизским книгам 30 лет а невесте 28 лет, между собой родства как плотского, так и духовного не имеют, вредной скорби и других телесных касающихся до супружеской должности недостатков не имеют. А ежели тысяцкий Дятлев с поезжаны что либо из вышеписанного показал несправедливо и после откроется то недоводя вышереченных священноцерковнослужителей до суждения должен с ними ответствовать в чем мы все и подписываемся. К сему обыску вместо крестьян бывших поезжанами при сем браке Герасима Никифорова и Ефима Герасимова Дятлевых и Луки Дремина по неумению их грамоте по личной просьбе руку приложил крестьян Макар Тырлов
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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