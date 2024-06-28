Немкин Ларион Трофимов
Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
- ФИО
- Немкин Ларион Трофимов
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 02-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 23.05.1838
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Белокатай
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата брака
- 23.05.1838
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Василий Циркулинский
- Архивный код
- НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 14
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Немкин Ларион Трофимов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Пономарева Парасковья Осипова, крестьянская вдова (слобода Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Дятлев Герасим Никифоров, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ужегов Марк Стефанов, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дятлев Ефим Герасимов
Свидетель невесты №2 - Дремин Лука Ефимов
Упомянутый в записи - муж невесты, Пономарев Емельян Прокопьев, крестьянин (слобода Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: первый муж невесты "умер 1834 года октября месяца"
- Примечание / Дополнительно
- первый муж невесты "умер 1834 года октября месяца"
- Комментарий наборщика
- Брачный обыск (в том же деле): 1838 года мая 23го дня Оренбургской губернии Троицкого уезда селца Белокатайского государственный крестьянин Трофимоф Дятлев бывший тысяцим при браке онаго ж селца у крестьянина Лариона Трофимова Немкина желающего сочетаться законным браком села Ямашева со вдовою крестьянской женой Прасковьей Осиповой тысяцкой с поезжане сего ж сельца с крестьянами с Марком Ужеговым с Ефимом Герасимовым Дятлевым и Лукой Ефимовым Дреминым дали сей обыск селца нашего священнику Василью Циркулинскому и дьячку Стефану Будрину за свидетельством письменным в том что жених и невеста вступают в брак по воле евоих родителей и по взаимному своему согласию а не принуждению, оба 2м браком, от роду жених по ревизским книгам 30 лет а невесте 28 лет, между собой родства как плотского, так и духовного не имеют, вредной скорби и других телесных касающихся до супружеской должности недостатков не имеют. А ежели тысяцкий Дятлев с поезжаны что либо из вышеписанного показал несправедливо и после откроется то недоводя вышереченных священноцерковнослужителей до суждения должен с ними ответствовать в чем мы все и подписываемся. К сему обыску вместо крестьян бывших поезжанами при сем браке Герасима Никифорова и Ефима Герасимова Дятлевых и Луки Дремина по неумению их грамоте по личной просьбе руку приложил крестьян Макар Тырлов
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