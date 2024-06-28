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Корлыханов Игнатий Самойлов

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Корлыханов Игнатий Самойлов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
01-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.05.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
23.05.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 14
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Устюгов Тихон Екимов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Носова Евдокия Максимова, крестьянская девица (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Носов Максим Петров, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Новожилов Андрей Васильев, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рудаков Иван Тимофеев, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Корлыханов Игнатий Самойлов, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ковин Стефан Савельев, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
Брачный обыск (в том же деле): 1838 года мая 23го дня Оренбургской губернии Троицкого уезда селца Белокатайского государственный крестьянин Андрей Васильев Новожилов бывший тысяцим при браке онаго ж селца у крестьянина Тихона Акимова Устюгова желающего сочетаться законным браком сказанного села с дочерью крестьянина Максима Петрова Носова девицей Евдокией тысяцкой с поезжане села онаго с крестьянами с Иваном Рудаковым с Игнатьем Курлыхановым и со Стефаном Ковиным дали сей обыск селца нашего священнику Василью Циркулинскому и дьячку Стефану Будрину за свидетельством письменным в том что жених и невеста вступают в брак по воле евоих родителей и по взаимному своему согласию а не принуждению, жених 3-м браком, а невеста 1-м, от роду ныне числится помянутому жениху с ревизских сказок 37 лет а невеста 21го года, между собой родства как плотского, так и духовного не имеют, вредной скорби и других телесных касающихся до супружеской должности недостатков не имеют. А ежели тысяцкий с поезжаны что либо из вышеписанного показал несправедливо и после откроется то недоводя вышереченных священноцерковнослужителей до суждения должен с ними ответствовать в чем мы все и подписываемся. К сему обыску вместо крестьян бывших поезжанами при сем браке Андрея Новожилова Ивана Рудакова Игнатья Корлыханова по неумению их грамоте по личной просьбе руку приложил крестьян Макар Тырлов
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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