Устюгов Тихон Екимов
Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
- ФИО
- Устюгов Тихон Екимов
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 01-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 23.05.1838
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Белокатай
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата брака
- 23.05.1838
- Номер брака по счёту
- 3
- Священнослужители
- священник Василий Циркулинский
- Архивный код
- НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 14
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Устюгов Тихон Екимов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Носова Евдокия Максимова, крестьянская девица (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Носов Максим Петров, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Новожилов Андрей Васильев, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рудаков Иван Тимофеев, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Корлыханов Игнатий Самойлов, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ковин Стефан Савельев, государственный крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
- Комментарий наборщика
- Брачный обыск (в том же деле): 1838 года мая 23го дня Оренбургской губернии Троицкого уезда селца Белокатайского государственный крестьянин Андрей Васильев Новожилов бывший тысяцим при браке онаго ж селца у крестьянина Тихона Акимова Устюгова желающего сочетаться законным браком сказанного села с дочерью крестьянина Максима Петрова Носова девицей Евдокией тысяцкой с поезжане села онаго с крестьянами с Иваном Рудаковым с Игнатьем Курлыхановым и со Стефаном Ковиным дали сей обыск селца нашего священнику Василью Циркулинскому и дьячку Стефану Будрину за свидетельством письменным в том что жених и невеста вступают в брак по воле евоих родителей и по взаимному своему согласию а не принуждению, жених 3-м браком, а невеста 1-м, от роду ныне числится помянутому жениху с ревизских сказок 37 лет а невеста 21го года, между собой родства как плотского, так и духовного не имеют, вредной скорби и других телесных касающихся до супружеской должности недостатков не имеют. А ежели тысяцкий с поезжаны что либо из вышеписанного показал несправедливо и после откроется то недоводя вышереченных священноцерковнослужителей до суждения должен с ними ответствовать в чем мы все и подписываемся. К сему обыску вместо крестьян бывших поезжанами при сем браке Андрея Новожилова Ивана Рудакова Игнатья Корлыханова по неумению их грамоте по личной просьбе руку приложил крестьян Макар Тырлов
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Неволиной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.