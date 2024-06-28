Дятлева Екатерина Трофимова
Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
- ФИО
- Дятлева Екатерина Трофимова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 65-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 08.11.1838
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Белокатай
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. пункт приписки
- с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата крещения
- 11.11.1838
- Священнослужители
- священник Василий Циркулинский
- Архивный код
- НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 9об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Дятлев Гурий
Мать - Дятлева Екатерина Трофимова, крестьянская девица (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Драчнев Георгий Стефанов, крестьянин (слобода Рыбинская, Лаишевский у., Казанская губ.)
Воспр. - Новожилова Васса Федорова, крестьянская девица (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: незаконноприжитой
- Примечание / Дополнительно
- незаконноприжитой
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- Индексация данных проведена Ольгой Неволиной
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