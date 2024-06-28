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Дятлев Гурий

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Дятлев Гурий
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
65-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.11.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
11.11.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 9об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Дятлев Гурий
Мать - Дятлева Екатерина Трофимова, крестьянская девица (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Драчнев Георгий Стефанов, крестьянин (слобода Рыбинская, Лаишевский у., Казанская губ.)
Воспр. - Новожилова Васса Федорова, крестьянская девица (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: незаконноприжитой
Примечание / Дополнительно
незаконноприжитой
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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