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Крохалев Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Крохалев Иван Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
59-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.10.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
16.10.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Крохалев Иван Иванов
Отец - Крохалев Иван Авдиев, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Крохалева Екатерина Маркелова (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Зверев Иван Мартынов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Ковина Анна Васильева, крестьянская жена (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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