Житников Стефан Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖитников Стефан Дмитриев

Житников Стефан Дмитриев

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Житников Стефан Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер записи
57-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.10.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
10.10.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Прасковья Стефанова
Отец - Житников Стефан Дмитриев, крестьянин (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Житникова Анна Савельева (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Григорий Никифоров, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Карасева Мария Спиридонова, крестьянская вдова (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close