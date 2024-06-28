Атепаева Пелагия Петрова
Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
- ФИО
- Атепаева Пелагия Петрова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 55-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 06.10.1838
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Белокатай
- Нас. пункт приписки
- д. Воронино, Осинский у., Пермская губ.
- Дата крещения
- 08.10.1838
- Священнослужители
- священник Василий Циркулинский
- Архивный код
- НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 8об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Атепаев Дмитрий Полиевктов
Отец - Атепаев Полиевкт Матвеев, крестьянин (д. Воронино, Осинский у., Пермская губ.)
Мать - Атепаева Пелагия Петрова (д. Воронино, Осинский у., Пермская губ.)
Воспр. - Кикина Евдокия Прокопьева, крестьянская жена (д. Крестовоздвиженская, Кунгурский у., Пермская губ.)
Воспр. - Суков Андрей Семенов, мещанин (г. Кунгур, Кунгурский у., Пермская губ.)
- Комментарий наборщика
- Индексатор не уверен в том, что нужная деревня Крестовоздвиженская (место приписки восприемницы) определена правильно
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- Индексация данных проведена Ольгой Неволиной
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