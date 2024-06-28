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Атепаев Дмитрий Полиевктов

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Атепаев Дмитрий Полиевктов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
55-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.10.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Нас. пункт приписки
д. Воронино, Осинский у., Пермская губ.
Дата крещения
08.10.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Атепаев Дмитрий Полиевктов
Отец - Атепаев Полиевкт Матвеев, крестьянин (д. Воронино, Осинский у., Пермская губ.)
Мать - Атепаева Пелагия Петрова (д. Воронино, Осинский у., Пермская губ.)
Воспр. - Кикина Евдокия Прокопьева, крестьянская жена (д. Крестовоздвиженская, Кунгурский у., Пермская губ.)
Воспр. - Суков Андрей Семенов, мещанин (г. Кунгур, Кунгурский у., Пермская губ.)
Комментарий наборщика
Индексатор не уверен в том, что нужная деревня Крестовоздвиженская (место приписки восприемницы) определена правильно
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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