Водолеева Евфимия Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВодолеева Евфимия Сидорова

Водолеева Евфимия Сидорова

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Водолеева Евфимия Сидорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
52-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.09.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
29.09.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Устюгов Петр Семенов
Отец - Устюгов Семен Афанасьев, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Устюгова Дарья Сидорова (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Водолеева Евфимия Сидорова, крестьянская девица (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Малков Андрей Фомин, крестьянин (починок Большой Яблонной, Нолинский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close