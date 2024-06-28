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Егоров Петр Максимов

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Егоров Петр Максимов
Тип записи
о рождении
Номер записи
51-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.09.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
солдатский сын
Нас. пункт приписки
завод Катав-Ивановский, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
27.09.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Осипов Киприан Евстафиев
Отец - Осипов Евстафий Иванов, крестьянин (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Осипова Евдокия Харитонова (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Егоров Петр Максимов, солдатский сын (завод Катав-Ивановский, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Ковина Евдокия Иванова, крестьянская жена (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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