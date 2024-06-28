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Осипова Евдокия Харитонова

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Осипова Евдокия Харитонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
51-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.09.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Нас. пункт приписки
д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
27.09.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Осипов Киприан Евстафиев
Отец - Осипов Евстафий Иванов, крестьянин (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Осипова Евдокия Харитонова (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Егоров Петр Максимов, солдатский сын (завод Катав-Ивановский, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Ковина Евдокия Иванова, крестьянская жена (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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