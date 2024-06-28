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Дятлева Мария Алексеева

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Дятлева Мария Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
42-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.08.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
21.08.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Дятлев Андриан Кириллов
Отец - Дятлев Кирилл Трофимов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Дятлева Ирина Тарасова (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Атяпаев Полиевкт Матвеев, крестьянин (д. Воронино, Осинский у., Пермская губ.)
Воспр. - Дятлева Мария Алексеева, крестьянская жена (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
Место приписки восприемника записано как "Кунгурского уезда деревни Ворониной" - вероятно, по ошибке
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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