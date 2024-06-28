Тырлов Евтихей Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТырлов Евтихей Макаров

Тырлов Евтихей Макаров

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Тырлов Евтихей Макаров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
41-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.08.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Нас. пункт приписки
д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
19.08.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Тырлов Евтихей Макаров
Отец - Тырлов Макар Ипатов, крестьянин (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Тырлова Федора Васильева (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Будрин Стефан Васильев, дьячок (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Ширяева Устинья Исаакова, крестьянская жена (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
Отчество восприемницы не совсем разборчиво, может быть ошибочным прочтением
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close