Волков Федор Михайлов
Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
- ФИО
- Волков Федор Михайлов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 40-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 13.08.1838
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Белокатай
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата крещения
- 17.08.1838
- Священнослужители
- священник Василий Циркулинский
- Архивный код
- НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 6об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Васса Федорова
Отец - Захаров Федор, крестьянин (с. Ситемкино, Нолинский у., Вятская губ.)
Мать - Захарова Прасковья Гаврилова (с. Ситемкино, Нолинский у., Вятская губ.)
Воспр. - Волков Федор Михайлов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Волкова Анисья Федорова, крестьянская девица (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
- Комментарий наборщика
- Село приписки отца ребенка не совсем разборчиво написано, возможна ошибка
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- Индексация данных проведена Ольгой Неволиной
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