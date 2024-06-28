Васса Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Федорова

Васса Федорова

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Васса Федорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
40-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.08.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Нас. пункт приписки
с. Ситемкино, Нолинский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.08.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Васса Федорова
Отец - Захаров Федор, крестьянин (с. Ситемкино, Нолинский у., Вятская губ.)
Мать - Захарова Прасковья Гаврилова (с. Ситемкино, Нолинский у., Вятская губ.)
Воспр. - Волков Федор Михайлов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Волкова Анисья Федорова, крестьянская девица (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
Село приписки отца ребенка не совсем разборчиво написано, возможна ошибка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close